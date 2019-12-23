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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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"Колбасу положите", - Путин не попробовал колбасу на выставке агропрома в Адыгее

, 17:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Владимир Путин не попробовал колбасу, представленную на выставке агропрома в Адыгее и не дал откусить кусочек колбаски полпреду президента РФ в Южном федеральном округе Владимиру Устинову.

Глава государства посетил в Республике Адыгея местный тепличный комплекс. Путин осмотрел производственные цеха, ознакомился с особенностями выращивания цветов. Президент также посетил развернутую на этом же предприятии выставку, где представлена продукция агропромышленного комплекса Республики. Путину продемонстрировали различные сорта сыра, хлеба, колбасы, масла и молочной продукции. Организаторы выставки представили на прилавках 360 наименований продукции, в том числе знаменитый адыгейский сыр.

Во время осмотра выставки один из образцов колбасы, лежащих на столе, взял шедший за Путиным Устинов. "Колбасу положите", - пошутил Путин, обратившись к своему полпреду.  И перефразировал известное изречение Остапа Бендера: "Верни, колбасу, все прощу". Устинов рассмеялся и вернул колбасу на стол.

Отметим, адыгейские розы Путину понравились. "Красивые", - оценил он.

ИЧ

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