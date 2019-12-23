«Краснодар Водоканал» выполнит модернизацию сетей по ул. Черкасской

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23 декабря 2019, 15:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

3 января 2020 г. «Росводоканал Краснодар» ( ООО «Краснодар Водоканал») приступит к работам по модернизации сетей водопровода по ул. Черкасской.

«В целях улучшения качества водоснабжения, специалисты выполнят замену стального водопровода диаметром 315 мм протяженностью 150 м на новый пластиковый со сроком эксплуатации не менее 50 лет, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - Мероприятия призваны улучшить качество водоснабжения у жителей восточной части города. Работы будут выполнены современным методом горизонтально-направленного бурения, позволяющим сохранить городской ландшафт».

Замена старого водопровода будет произведена с переключением подводящих трубопроводов на новую линию. В целях удобств абонентов мероприятия будут выполнены без отключения жилых домов от водоснабжения.

В связи с проведением данных работ, движение транспорта по ул. Черкасской от ул. Восточно-Кругликовской в сторону ул. 1-го Мая и по ул. 1-го Мая от ул. Черкасской в сторону ул. Памирской будет ограничено по одной полосе с 3 по 14 января 2020 года.