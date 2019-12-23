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23 декабря 2019, 15:25 [ «Аргументы Недели», Сергей ГРИНЁВ ]

bratstvo-specnaza.ru

Подвиги Героев во все времена выражали через творчество. Обычные слова могут застрять в горле, их может оказаться недостаточно, чтобы передать весь спектр чувств, а в каких-то случаях слова и вовсе могут прозвучать неискренне. Другое дело песня – её без души, без личного переживания не напишешь, а без эмоции не споёшь. Тем более именно искусство куда лучше выживает в постоянно изменяющемся мире. «АН» пообщались с основателем творческого союза ветеранов подразделений специального назначения «Братство спецназа» о роли искусства и культуры в формировании настоящего человека и гражданина России.

– Сергей, почему ветераны спецназа решили обратить внимание на культуру и искусство?

На сайте нашего творческого союза вы можете увидеть изречение: «Презрев смерть ради блага Отечества». Это не абстрактная фраза. Спецназ во все времена находился на острие борьбы. Так было в годы Великой Отечественной Войны, так это продолжается и сегодня. В истории спецназа много героических и драматических событий. В подмосковном поселке Снегири, есть целая Аллея Славы спецназа России, посвященная памяти павшим бойцам подразделений специального назначения. Есть своя Аллея в Санкт-Петербурге в парке Интернационалистов. Это память. Это культура. А мы - ее носители. Сохранить и передать эту память – о наших героях – одна из наших задач. Мы отложили оружие в сторону, чтобы донести через свое творчество, о тех, кто пал за Родину и о тех, кто прошел этот путь и остался жив.

Почему именно такой путь? Как говорил советский классик, не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего. Гомеровская «Илиада» ведь не что иное, как эпос, который посвящен подвигам древних греков во время Троянской войны. Или взять героя войны 1812 года Дениса Давыдова, командира первого армейского партизанского отряда, которого нарекли «певцом-воином».

В моем случае было так – наша разведгруппа вернулась на базу и расположилась для отдыха. Я тогда написал песню «Диалог со смертью» и только после смог уснуть. Мне пришлось самому пережить определенные чувства, связанные с ее содержанием. Практически все мои первые песни были посвящены военной службе и первыми слушателями были мои сослуживцы.

По-своему, наверное, было у других наших участников творческого союза «Братство Спецназа». За каждым из них – воинский путь, свои личностные истории ратного служения Родине, которые обрели выражение в их творчестве. Это люди, не только высокой выучки и храбрости, но и искреннего патриотизма, которые сейчас стоят на страже сохранения традиций боевого братства и исторической памяти.

Есть такой документ как Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Он утвержден Указом президента Российской Федерации. Стратегия призвана консолидировать усилия федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества по созданию благоприятных внутренних и внешних условий для реализации национальных интересов и стратегических национальных приоритетов. И стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере культуры обозначена деятельность в области сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей. Президент России неоднократно акцентирует на этом внимание представителей государственной и муниципальной власти. И мы готовы внести свой вклад. Нас не надо учить защищать Отечество.

– В каком году было организовано «Братство Спецназа»?

– Наш творческий союз был основан весной 2019 года. Но участники нашего объединения – творческие люди с большим опытом. И это не только авторы-исполнители, есть и писатели, и поэты. Свою поддержку оказали ветераны спецподразделений различных силовых структур СССР и России. Те, кто доказал своей жизнью, что такие понятия как «честь», «мужество» и «отвага» – не пустые слова, а высокие, святые понятия.

Многие ветераны боевых действий и локальных конфликтов знают песню «Батальонная разведка». Но не все знают её автора. А её автор – Игорь Николаевич Морозов - ветеран «Вымпела», который в составе советских войск дважды находился в Афганистане, где и была написана эта песня. С тех пор «Батальонная разведка» передаётся из уст в уста.

Я надеюсь, что мы выпустим книгу о нашем союзе и ее участниках. Готовы работать и над созданием документального фильма, чтобы все кто хочет, мог ознакомиться с творчеством ветеранов спецназа.

– Какие проекты «Братство Спецназа» уже реализовало?

– 24 октября провели благотворительный концерт ко Дню подразделений специального назначения в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. В рамках этого культурного проекта выступили ветераны подразделений спецназа: Олег Кухта, Роман Юрченко, Виталий Леонов, Игорь Морозов, Анатолий Колесников, Сергей Ефимов, также и я спел свои песни. С поздравительной речью выступил полковник ФСБ в отставке, ветеран спецподразделения «Вымпел», секретарь правления Союза писателей России – Валерий Киселев.

Хотим сделать это мероприятие ежегодным. Надеемся, что Минобороны РФ в лице воссозданного Главного военно-политического управления ВС РФ окажет посильную поддержку в проведении Дня спецназа 2020.

– Будущие проекты тоже связаны с концертами?

– Да, мы планируем проведение концертов, но не только. Миссия нашего союза – взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти и институтами гражданского общества в сфере сохранения исторической памяти, увековечивания воинского подвига наших современников, социализации участников боевых действий и локальных конфликтов - ветеранов подразделений специального назначения силовых структур России через средства культуры и искусств на основе реализации комплекса творческих и организационных мероприятий. Мы открыты для сотрудничества. И ведем рабочие встречи с представителями государственной власти, пытаемся найти точки соприкосновения для реализации наших проектов.

– У нас же спецназовцы, в том числе творческие, есть в каждом уголке страны. Не планируете их привлекать?

– Конечно! Деятельность нашего союза не ограничена только столицей. Яркий пример этому участники «Братства Спецназа» - автор-исполнитель Роман Юрченко из Санкт-Петербурга, ветеран спецподразделения МВД РФ, ветеран боевых действий в Чечне. Не менее известен и Виталий Леонов, ветеран спецназа МВД РФ, участник боевых действий на Северном Кавказе. Он сейчас проживает в Череповце.

Все мы не раз слышали такое словосочетание как «поствоенный синдром». Война оставляет свой след в каждом, кто был её участником. Просто степень тяжести синдрома у всех разная. Зависит от устойчивости психики и пережитого. А творчество – это и часть процесса психологической реабилитации и социализации участников локальных конфликтов и боевых действий.

Один российский врач-психотерапевт, рассуждая о синдроме войны и вопросах реабилитации, сказал, что ветеран «оживает» в своем кругу. Потому боевое братство для большинства из нас – это важно. Поэтому на концертах среди "своих" наши ветераны и оживают, давая выход эмоциями, потому что видят таких же, как они на сцене – братьев, равных, тех, кто прошёл через то же самое.

И здесь песня очень значима. Она играет психотерапевтическую роль для тех, кто был опален пламенем войны. У нас есть проект всероссийского культурного военно-патриотического марафона «Братишки, мы помним! Мы не забыли». Надеюсь, что он найдет необходимую поддержку. Тем более что начало уже положено – 11 декабря в Архангельске по инициативе областного отделения всероссийской организации «Боевое Братство» при поддержке Правительства Архангельской области участники Творческого союза выступили с концертной программой «Будем ПОМНИТЬ».

– Планируете ли заниматься молодёжью?

– Многое зависит от культуры и искусства, которые окружают молодое поколение. Культура неразрывно связана с такими понятиями как воспитание и просвещение. Это область человеческого духовного начала. Русский философ Н. Бердяев отметил, что понятие «культура» связано с культом предков, с преданием и традицией, что культура полна священной символики и является продуктом творческой работы духа. Посредством культуры перед нами ставятся вопросы нравственного характера, внутренней сущности человека. Чем ты дорожишь в этом мире, что несешь в этот мир, за что готов сражаться.

Мы считаем, что патриотическая культура способна пробудить и укрепить в человеке чувство любви и преданности к Отечеству, чувство уважения к своей истории и гордости за успехи своего народа, стремление служить своей стране и готовность защищать ее национальные интересы и территориальную целостность. А утрата исторической памяти влечет за собой потерю чувства принадлежности к истории своего народа, к его победам и историческим урокам. В итоге это приводит к ослаблению и разобщению народа и неспособности формировать общие интересы и защищать их.

На нашем первом благотворительном концерте треть зала – представители Московских кадетских корпусов, представители молодежных общественных организаций, студенты. Искусство – один из самых действенных способов донести мысль, которая попадёт и в сознание, и в самое сердце.

– Молодёжь привыкла развлекаться. Можно ли каким-то развлекательным форматом бороться за общество?

– Во-первых, молодежь она тоже разная. Отдельные представители нашей молодежи сейчас доблестно сражаются и на территории САР. Если вы помните, то Президент России Владимир Путин весной 17-го наградил военнослужащих группы Сил специальных операций за успешно проведенную миссию в Сирии. Тогда небольшая группа наших парней обороняла позиции против 300 боевиков. Командир группы получил звание Героя России. Это тоже преемственность поколений.

А во-вторых, где граница вот этого всего развлечения? Какая музыка и какие песни исполняются на развлекательных концертах? Что за артисты? И какие песни они поют? Можно ли через эти песни культивировать такие понятия, как Родина, патриотизм, ответственность, о которых говорит президент? На Ольге Бузовой или Шнуре разве можно воспитать? Вряд ли.

Культура и искусство закладывает в сознание человека, что такое хорошо, что такое плохо. В центре Москвы, в картинной галерее настоящего народного художника Ильи Глазунова, где собрано выражение его творческого духа, можно увидеть одну из работ Ильи Сергеевича – «Христос и Антихрист». Антихрист внешне подражает Христу. Внешне. Так и здесь есть «культура» и «антикультура». По внешним признакам похожи, но векторы разные.

Яркий пример этому – сумасшедший, который прибил свою мошонку к брусчатке Красной площади. Многие, в том числе СМИ, окрестили его «художником». Но ведь распущенное чувство есть прямой признак некультурности человека. Что излучают в мир такие «герои»? Что воспитывают? А потом ищем подростков, которые осквернили Вечный огонь...

Сергей ГРИНЁВ