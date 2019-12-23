ММК сочли экологически открытым предприятием

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23 декабря 2019, 15:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Всемирным фондом дикой природы (WWF) и «Национальным рейтинговым агентством» был составлен рейтинг открытости горно-добывающих и металлургических предприятий в сфере экологической ответственности. Магнитогорский металлургический комбинат вошел в ТОП-10 этого списка.

При составлении учитываются три направления деятельности компаний: открытость в экологических вопросах, уровень воздействия на окружающую среду и экологический менеджмент. Такие рейтинги публикуются ежегодно, начиная с 2017 года. В этом году в список вошла 41 организация из упомянутых промышленных секторов. Магнитогорскому комбинату удалось занять такое высокое место благодаря целенаправленно проводимой политике по снижению ущерба, наносимого окружающей среде. Только в прошлом году было осуществлено 69 программ, связанных с экологией. 15 программ продолжаются до сих пор. Руководством предприятия запланировано потратить 38 миллиардов рублей в срок от 2018 до 2025 года на меры по улучшению экологической обстановки в Магнитогорске.

Виктор Рашников, председатель совета директоров ПАО «ММК» заявил: «Компания уверенно движется к достижению своей стратегической цели: до 2025 года снизить показатель КИЗА в Магнитогорске до 5 единиц, что соответствует определению «Чистый город».