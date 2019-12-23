Фирменный пассажирский поезд «Таврия» Санкт-Петербург – Севастополь первым проедет по Крымскому мосту

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23 декабря 2019, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Сегодня, 23 декабря, открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первым через Керченский пролив проедет скорый фирменный пассажирский поезд «Таврия», который отправлен по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь.

Путин едет по ж/д мосту через Керченский пролив в кабине машиниста

Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии движения по железнодорожной части Крымского моста. Российский лидер дал страт движению поезда «Таврия» в режиме видеоконференции.

Перед церемонией открытия Владимир Путин лично проехал в кабине машиниста по мосту и осмотрел весь участок железной дороги, а также пообщался со строителями-мостовиками, - сообщила пресс-службы Кремля.

Крымский мост – самый длинный в России и Европе, его протяжённость составляет 19 километров. Мост начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег, обеспечивая бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России.