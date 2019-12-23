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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Фирменный пассажирский поезд «Таврия» Санкт-Петербург – Севастополь первым проедет по Крымскому мосту

, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фирменный пассажирский поезд «Таврия» Санкт-Петербург – Севастополь первым проедет по Крымскому мосту
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Сегодня, 23 декабря, открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первым через Керченский пролив проедет скорый фирменный пассажирский поезд «Таврия», который отправлен по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь.

Путин едет по ж/д мосту через Керченский пролив в кабине машиниста

Путин едет по ж/д мосту через Керченский пролив в кабине машиниста

Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии движения по железнодорожной части Крымского моста. Российский лидер дал страт движению поезда «Таврия» в режиме видеоконференции.

Перед церемонией открытия Владимир Путин лично проехал в кабине машиниста по мосту и осмотрел весь участок железной дороги, а также пообщался со строителями-мостовиками, - сообщила пресс-службы Кремля.

Крымский мост – самый длинный в России и Европе, его протяжённость составляет 19 километров. Мост начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег, обеспечивая бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России.

ИЧ

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