Выбери лучший проект развития Волгограда

//Общество 13+

23 декабря 2019, 15:47 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

23 декабря начинается экспертиза 27 проектных заявок из 11 городов и поселков на сумму более 1,5 млрд рублей, участвующих в грантовом конкурсе «Территория РУСАЛа». Администрация города подала 3 заявки на развитие территории Тракторозаводского района(где находится Волгоградский алюминиевый завод). Сумма софинансирования от Компании на реализацию проекта составит порядка 50 млн. рублей.

Мы приглашаем вас присоединиться к выбору победителей.

До 10 января на платформе https://grants.fcsp.ru/vote/ продлится онлайн-голосование за лучшие проекты развития городской среды. Принять в нём участие может любой желающий!

Это просто:

- Авторизуйтесь на сайте с помощью социальных сетей

- Изучите список проектов, претендующих на победу в вашем (или любом другом) регионе

- Нажмите на звёздочку рядом с тем проектом, который вы считаете самым нужным и полезным

Голосовать можно только один раз. Ваш голос может стать решающим!

Помогите своему городу стать лучше. Выбери лучший проект развития нашего города!