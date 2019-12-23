СМИ сообщают, что СК проводит обыски в центральном аппарате Федеральной таможенной службы

СМИ сообщили об обысках в органах Федеральной таможенной службы. Следователи пришли в отделения центрального аппарата ФТС и в её региональные подразделения.
Телеканал "Рен ТВ" со ссылкой на источники сообщает, что обыски проходят в рамках уголовного дела о крупных махинациях. Задержаны заместители глав Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин, начальник управления таможенного расследования и дознания Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро.
Официальных подтверждений и комментариев пока нет.