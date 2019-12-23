СМИ сообщают, что СК проводит обыски в центральном аппарате Федеральной таможенной службы

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23 декабря 2019, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ сообщили об обысках в органах Федеральной таможенной службы. Следователи пришли в отделения центрального аппарата ФТС и в её региональные подразделения.

Телеканал "Рен ТВ" со ссылкой на источники сообщает, что обыски проходят в рамках уголовного дела о крупных махинациях. Задержаны заместители глав Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин, начальник управления таможенного расследования и дознания Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро.

Официальных подтверждений и комментариев пока нет.