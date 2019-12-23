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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

СМИ сообщают, что СК проводит обыски в центральном аппарате Федеральной таможенной службы

, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ сообщают, что СК проводит обыски в центральном аппарате Федеральной таможенной службы

СМИ сообщили об обысках в органах Федеральной таможенной службы. Следователи пришли в отделения центрального аппарата ФТС и в её региональные подразделения.

Телеканал "Рен ТВ" со ссылкой на источники сообщает, что обыски проходят в рамках уголовного дела о крупных махинациях. Задержаны заместители глав Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин, начальник управления таможенного расследования и дознания Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро.

Официальных подтверждений и комментариев пока нет.

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