Песков рассказал, почему Путину на пресс-конференции вручали подарки

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему на открытую пресс-конференцию с главой государства некоторые журналисты принесли с собой подарки.
Песков отметил, что подобные пресс-конференции с открытой аккредитацией не являются новым форматом. Также пресс-секретарь Путина подчеркнул, что никто в дальнейшем не станет запрещать приносить подарки для президента.
«Речь идет о формате, достаточно широко практикуемом, - открытая пресс-конференция, открытая аккредитация. Это формат, свидетельствующий о полной открытости президента России… Вводить какие-то ограничения означало бы начало сужения этого формата», - сказал Песков.