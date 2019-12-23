Песков рассказал, почему Путину на пресс-конференции вручали подарки

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23 декабря 2019, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Фото: соцсети

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему на открытую пресс-конференцию с главой государства некоторые журналисты принесли с собой подарки.

Песков отметил, что подобные пресс-конференции с открытой аккредитацией не являются новым форматом. Также пресс-секретарь Путина подчеркнул, что никто в дальнейшем не станет запрещать приносить подарки для президента.

«Речь идет о формате, достаточно широко практикуемом, - открытая пресс-конференция, открытая аккредитация. Это формат, свидетельствующий о полной открытости президента России… Вводить какие-то ограничения означало бы начало сужения этого формата», - сказал Песков.