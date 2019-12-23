Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Песков рассказал, почему Путину на пресс-конференции вручали подарки

, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Песков рассказал, почему Путину на пресс-конференции вручали подарки
Фото: соцсети

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему на открытую пресс-конференцию с главой государства некоторые журналисты принесли с собой подарки.

Песков отметил, что подобные пресс-конференции с открытой аккредитацией не являются новым форматом. Также пресс-секретарь Путина подчеркнул, что никто в дальнейшем не станет запрещать приносить подарки для президента.

«Речь идет о формате, достаточно широко практикуемом, - открытая пресс-конференция, открытая аккредитация. Это формат, свидетельствующий о полной открытости президента России… Вводить какие-то ограничения означало бы начало сужения этого формата», - сказал Песков.

АБ

//картина дня

Значительное количество военнослужащих Вооруженных сил Украины поддерживает самопровозглашенные республики Донбасса. Об этом заявил освободившийся из киевского плена…

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть которых уже была обнародована ранее. Рейтинг подготовила исследовательская группа ИД «Аргументы недели».

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Сегодня открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первым через Керченский пролив проедет скорый фирменный пассажирский поезд «Таврия», который отправлен…

//новости ан

//новости ан

В Татарстане после учений МВД с участием школьников уволилась начальник районного отдела образования. Министерство лихорадит, проводится служебное расследование…

//новости ан

//новости ан

Родители учеников кадетского класса школы № 21 в Златоусте возмущаются церемонией посвящения, которая прошла в учебном заведении. Спецназ ФСИН показал применение приемов…

//новости ан

//новости ан

Над новым календарем Роскосмоса с полуобнаженными красотками смеются все. Во-первых рисованные ракеты получились на постерах лучше, чем настоящие, а во-вторых, как-то…

//новости ан

Главная тенденция в банковской сфере – сокращение рядового персонала, но увеличение премий для топ-менеджмента. За последние пять лет в крупнейших банках вознаграждения…