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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Пытавшаяся примкнуть к террористам Варвара Караулова рассказала, о чем мечтает

, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Пытавшаяся примкнуть к террористам Варвара Караулова рассказала, о чем мечтает
наручники, pixabay.com

Россиянка Варвара Караулова, которая отсидела в колонии за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), рассказала в понедельник о своей мечте.

Девушка заявила, что мечтает принести пользу миру, а не просто устроиться на работу, выйти замуж, купить автомобиль и обрести другие привычные блага. Варвара Караулова уточнила, что ей хочется помогать людям и животным.

После случившегося, по словам россиянки, она многое переосмыслила, поняла важность взаимоотношений с родными людьми, которые готовы оказать поддержку в любой ситуации. С другой стороны, Варвара осознала, что важно оставаться самой собой.

Напомним, в октябре 2015 года Караулову арестовали за попытку примкнуть к ИГ. В декабре 2016 года ее приговорили к 4,5 годам колонии, а 16 апреля текущего года суд освободил девушку по УДО.

ЕТ

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