Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

"Москва не резиновая" и другие мифы о столице и ее жителях

, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

Столица нашей родины породила немало стереотипов. Досталось здесь и москвичам, которых попеременно обвиняют то в отсутствии трудолюбия, то в праздности, то в отсутствии дружелюбия. Но какие мифы о жителях столицы являются самыми популярными?

В первую очередь вспоминается миф о том, что все москвичи зарабатывают если и не баснословные суммы, то как минимум шестизначные. Но и в Москве помимо высоких заработков есть зарплаты меньше 50 тысяч рублей, львиная доля которых уходит на оплату квартиры и счетов.

Привычными являются и речи о том, что москвичи не слишком-то амбициозны. Этот миф имеет под собой основу, потому что у приезжих из регионов куда больше мотивация, чтобы задержаться в Москве, тогда как столичные жители могут дать себе возможность расслабиться.

Вряд ли есть человек, который при упоминании о столице не слышал «Понаехали!» или «Москва не резиновая!». Но чаще всего подобные высказывания звучат из уст представителей старшего поколения, которые еще помнят Москву без пробок и утренней давки в метро.

АБ

//картина дня

Значительное количество военнослужащих Вооруженных сил Украины поддерживает самопровозглашенные республики Донбасса. Об этом заявил освободившийся из киевского плена…

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть которых уже была обнародована ранее. Рейтинг подготовила исследовательская группа ИД «Аргументы недели».

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Сегодня открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первым через Керченский пролив проедет скорый фирменный пассажирский поезд «Таврия», который отправлен…

//новости ан

//новости ан

В Татарстане после учений МВД с участием школьников уволилась начальник районного отдела образования. Министерство лихорадит, проводится служебное расследование…

//новости ан

//новости ан

Родители учеников кадетского класса школы № 21 в Златоусте возмущаются церемонией посвящения, которая прошла в учебном заведении. Спецназ ФСИН показал применение приемов…

//новости ан

//новости ан

Над новым календарем Роскосмоса с полуобнаженными красотками смеются все. Во-первых рисованные ракеты получились на постерах лучше, чем настоящие, а во-вторых, как-то…

//новости ан

Главная тенденция в банковской сфере – сокращение рядового персонала, но увеличение премий для топ-менеджмента. За последние пять лет в крупнейших банках вознаграждения…