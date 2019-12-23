"Москва не резиновая" и другие мифы о столице и ее жителях

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23 декабря 2019, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

Столица нашей родины породила немало стереотипов. Досталось здесь и москвичам, которых попеременно обвиняют то в отсутствии трудолюбия, то в праздности, то в отсутствии дружелюбия. Но какие мифы о жителях столицы являются самыми популярными?

В первую очередь вспоминается миф о том, что все москвичи зарабатывают если и не баснословные суммы, то как минимум шестизначные. Но и в Москве помимо высоких заработков есть зарплаты меньше 50 тысяч рублей, львиная доля которых уходит на оплату квартиры и счетов.

Привычными являются и речи о том, что москвичи не слишком-то амбициозны. Этот миф имеет под собой основу, потому что у приезжих из регионов куда больше мотивация, чтобы задержаться в Москве, тогда как столичные жители могут дать себе возможность расслабиться.

Вряд ли есть человек, который при упоминании о столице не слышал «Понаехали!» или «Москва не резиновая!». Но чаще всего подобные высказывания звучат из уст представителей старшего поколения, которые еще помнят Москву без пробок и утренней давки в метро.