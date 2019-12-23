Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Антитеррористический контроль за Интернетом не оправдывает себя

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Антитеррористический контроль за Интернетом не оправдывает себя

Уже третий год подряд Россия страдает от телефонного минирования государственных учреждений. Из этого можно сделать вывод, что спецслужбы не могут защитить общество от данной проблемы. Соответственно, размещение у каждого провайдера дорогостоящего контролирующего оборудования и устройств не оправдывает себя.

Помимо этого власти не разработали конкретных мер относительно реагирования на постоянные эвакуации учебных заведений, вокзалов, общественных структур. Это новая угроза, которая требует новых решений. Чиновники просто молчат. Но с проблемой минирования столкнулась практически половина населения страны. Только в Москве за последние несколько недель было "заминировано" несколько тысяч зданий. При эвакуации люди получают травмы, психологические потрясения и стрессы. В своей авторской программе на "Эхо Москвы" журналист Юлия Латынина заметила, что время террористических звонков подозрительно совпадает с рабочими часами экстренных служб. Она предположила, что таким образом спецслужбы проводят учения и отработку действий в экстренных ситуациях. Хотя теракт в приёмной ФСБ говорит об обратном.

Известен случай, когда на Дальнем Востоке во время эвакуации детского сада одному из воспитателей стало плохо, в результате чего она скончалась. Сообщения о минировании приходят и через Интернет. Выявить источник не получается, несмотря на то, что на всех узлах связи установлено специальное оборудование. Но оно не способно установить телефонных преступников. Незащищённость российского населения от телефонных террористов является серьёзной угрозой для всего государства.

ПВ

//картина дня

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть которых уже была обнародована ранее. Рейтинг подготовила исследовательская группа ИД «Аргументы недели».

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Над новым календарем Роскосмоса с полуобнаженными красотками смеются все. Во-первых рисованные ракеты получились на постерах лучше, чем настоящие, а во-вторых, как-то…

//новости ан

//новости ан

Главная тенденция в банковской сфере – сокращение рядового персонала, но увеличение премий для топ-менеджмента. За последние пять лет в крупнейших банках вознаграждения…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан