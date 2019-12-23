Антитеррористический контроль за Интернетом не оправдывает себя

//Общество 13+

23 декабря 2019, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Уже третий год подряд Россия страдает от телефонного минирования государственных учреждений. Из этого можно сделать вывод, что спецслужбы не могут защитить общество от данной проблемы. Соответственно, размещение у каждого провайдера дорогостоящего контролирующего оборудования и устройств не оправдывает себя.



Помимо этого власти не разработали конкретных мер относительно реагирования на постоянные эвакуации учебных заведений, вокзалов, общественных структур. Это новая угроза, которая требует новых решений. Чиновники просто молчат. Но с проблемой минирования столкнулась практически половина населения страны. Только в Москве за последние несколько недель было "заминировано" несколько тысяч зданий. При эвакуации люди получают травмы, психологические потрясения и стрессы. В своей авторской программе на "Эхо Москвы" журналист Юлия Латынина заметила, что время террористических звонков подозрительно совпадает с рабочими часами экстренных служб. Она предположила, что таким образом спецслужбы проводят учения и отработку действий в экстренных ситуациях. Хотя теракт в приёмной ФСБ говорит об обратном.



Известен случай, когда на Дальнем Востоке во время эвакуации детского сада одному из воспитателей стало плохо, в результате чего она скончалась. Сообщения о минировании приходят и через Интернет. Выявить источник не получается, несмотря на то, что на всех узлах связи установлено специальное оборудование. Но оно не способно установить телефонных преступников. Незащищённость российского населения от телефонных террористов является серьёзной угрозой для всего государства.



