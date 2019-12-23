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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Эксперт объяснила, почему России нужны кассиры и повара

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Эксперт объяснила, почему России нужны кассиры и повара
Фото: pixabay.com

Основатель онлайн-сервиса по трудоустройство Ольга Аринина объяснила, почему в России одними из самых востребованных специалистов оказались кассиры и повара.

«А почему вообще это вызывает удивление? Мы — огромная страна, которая любит и умеет есть. Если брать в целом количество вакансий по стране, это одна из самых востребованных профессий, потому что магазины есть везде», - отметила Аринина.

По ее словам, говорить о том, что кассиры скоро будут заменены автоматизированными системами, можно в маленьких прогрессивных странах. Эксперт уверена, что в России эта профессия продержится еще очень долго.

АБ

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