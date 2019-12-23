В ПФР рассказали, как вырастет размер пенсии, если выйти на нее позже положенного

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23 декабря 2019, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

рубли, pixabay.com

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в понедельник рассказал, что граждане страны, которые откладывают свой выход на пенсию по старости минимум на один год, получают за это два бонуса.

Подчеркивается, что в случае более позднего ухода с работы пенсия будет выше из-за увеличения индивидуального пенсионного коэффициента, а также благодаря фиксированной выплате на соответствующие коэффициенты.

Дроздов уточнил, что размер коэффициентов для страховой пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного права составляет 1,07 и 1,056 соответственно, а максимальные коэффициенты (за 10 лет более лет) достигают 2,32 и 2,11.

В ПФР привели пример: если у гражданина РФ есть 200 индивидуальных пенсионных коэффициентов, то при назначении пенсии со дня возникновения данного права выплаты будут составлять 22 782,19 рубля.

Если же россиянин примет решение уйти с работы через десять лет, то он сможет рассчитывать уже на 51 734,50 рубля.