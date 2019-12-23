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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В ПФР рассказали, как вырастет размер пенсии, если выйти на нее позже положенного

, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

В ПФР рассказали, как вырастет размер пенсии, если выйти на нее позже положенного
рубли, pixabay.com
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в понедельник рассказал, что граждане страны, которые откладывают свой выход на пенсию по старости минимум на один год, получают за это два бонуса.
 
Подчеркивается, что в случае более позднего ухода с работы пенсия будет выше из-за увеличения индивидуального пенсионного коэффициента, а также благодаря фиксированной выплате на соответствующие коэффициенты.
Дроздов уточнил, что размер коэффициентов для страховой пенсии и фиксированной выплаты за год отложенного права составляет 1,07 и 1,056 соответственно, а максимальные коэффициенты (за 10 лет более лет) достигают 2,32 и 2,11.
 
Если же россиянин примет решение уйти с работы через десять лет, то он сможет рассчитывать уже на 51 734,50 рубля.
ЕТ

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