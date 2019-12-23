Состоялся конкурс творческих работ для детей «Рождественская сказка»

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23 декабря 2019, 11:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В рамках комплекса мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова, прошел региональный открытый конкурс творческих работ «Рождественская сказка». Он проводился с целью пропаганды общечеловеческих ценностей – милосердия и сострадания, сохранения и развития народного прикладного творчества, поддержки и стимулирования творческой активности, создания благоприятных условий для проявления творческого потенциала и самореализации населения.

В первом муниципальном этапе приняли участие более 3000 детей. Его победители (это более двухсот детей) стали участниками регионального конкурса. Школьники в возрасте от 7 до 17 лет представляли свои работы о Рождестве Христове в двух направлениях – «Литературные произведения» и «Рисунок».

11 ноября были определены победители конкурса, которые будут включены в составы делегаций на праздничные мероприятия нашего города. Литературные работы 42-х участников были записаны профессиональными артистами Челябинских театров:

Ольга Телякова – Народная артистка РФ, актриса Челябинского государственного драматического молодежного театра;

Виктор Нагдасёв – Заслуженный артист РФ, актёр Челябинского государственного драматического «Камерного театра»;

Петр Оликер – актёр Нового художественного театра.

Аудиопроизведения можно послушать на сайте «Культура и искусство Южного Урала»: https://cutt.ly/1rwTYhP