Календарь Роскосмоса в американском стиле. Рисованные ракеты с полуобнаженными красотками получаются лучше, чем настоящие

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23 декабря 2019, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Календарь Роскосмоса

Вот ведь хотели как лучше, а получилось как всегда – над новым календарем Роскосмоса с полуобнаженными красотками в стиле пин-ап смеются все. Во-первых рисованные ракеты получились на постерах явно лучше, чем настоящие, и они, по крайней мере, летают на бумаге, а во-вторых, как-то это не патриотично все вышло.

Пин-ап- это фривольный стиль американской графики 40–50-х годов прошлого века, да и художник пусть и русского происхождения, но живет в Лос-Анджелесе и за работу берет не в отечественной валюте.

Блестящий календарь заказала себе на 2020 год дочерняя компания Роскосмоса Главкосмос. И теперь в Сети дружные «12 месяцев» с космонавтками-россиянками, с трехцветными флагами-нашивками на комбинезонах сравнивают с реальным состоянием дел в отечественной космонавтики. И реальность проигрывает «американским картинкам» за деньги с наших налогов.