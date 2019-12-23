Щедрый бонус! Больше 14 миллиардов рублей премий выплатили 5 ведущих российских банков своим топ-менеджерам

//Общество 13+

23 декабря 2019, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

Главная тенденция в банковской сфере – сокращение рядового персонала и закрытие филиалов, но увеличение премий для топ-менеджмента. Причем за последние пять лет в крупнейших банках вознаграждения руководящему персоналу выросли до шести раз.

Сезон отчетности за январь–сентябрь 2019 года показал, что самым щедрым оказался Газпромбанк, потративший на компенсации топам 3,8 млрд рублей. Второе место разделили Сбербанк и ВТБ с 3,3 млрд рублей. Далее идут Альфа-банк — 2,1 млрд рублей и ФК «Банк Открытие» — 1,76 млрд рублей. И это только за 9 месяцев, а значит новогодние бонусы сюда даже не вошли!

Если посмотреть на международный опыт, то в некоторых европейских страны ограничивают вознаграждение банкиров. Как пишут «Известия», в Нидерландах, например, бонусы не могут превышать 20% фиксированной зарплаты, а в России это выплаты никак не регулируется, а руководители назначают себе семизначные оклады просто потому, что могут.

Между тем за пять лет банки закрыли почти 30% отделений. Они связывают это с необходимостью резать издержки, и эта необходимость «съедает» именно линейных сотрудников.