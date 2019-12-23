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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Синоптик рассказала о погоде в Москве в предновогоднюю неделю

, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Синоптик рассказала о погоде в Москве в предновогоднюю неделю
Храм Христа Спасителя зимой, pixabay.com
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина утром в понедельник, 23 декабря, рассказала, какую погоду следует ожидать москвичам и гостям столицы в течение предновогодней недели.
 
Предполагается, что в первые дни начавшейся недели в столице России будет довольно тепло – столбики термометров покажут до плюс 8 градусов.
 
В среду ожидается небольшое похолодание – от нуля до плюс 5 градусов. В пятницу, субботу и воскресенье в Москве будут заморозки. Кроме того, предполагается, что в городе пойдет снег. Не исключено, что в новогоднюю ночь погода в столице будет по-настоящему зимней.
ЕТ

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