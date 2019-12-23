Синоптик рассказала о погоде в Москве в предновогоднюю неделю

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина утром в понедельник, 23 декабря, рассказала, какую погоду следует ожидать москвичам и гостям столицы в течение предновогодней недели.

Предполагается, что в первые дни начавшейся недели в столице России будет довольно тепло – столбики термометров покажут до плюс 8 градусов.

В среду ожидается небольшое похолодание – от нуля до плюс 5 градусов. В пятницу, субботу и воскресенье в Москве будут заморозки. Кроме того, предполагается, что в городе пойдет снег. Не исключено, что в новогоднюю ночь погода в столице будет по-настоящему зимней.