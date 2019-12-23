Краткая биография Натальи Сергуниной

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23 декабря 2019, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: twitter.com

Наталья Алексеевна Сергунина - российский государственный деятель, по образованию юрист. Занимала ответственные должности в Росимуществе и правительстве Москвы. В команде столичного градоначальника Сергея Собянина работает с 2010 года. В настоящее время является заместителем мэра Москвы в правительстве Москвы - руководителем Аппарата мэра и правительства Москвы. При ее активном участии были воплощены в жизнь многие значимые для мегаполиса программы и проекты.

Детство и ранние годы

Наталья Сергунина родилась в Москве 22 августа 1978 года в семье военного юриста. Будучи судьей военного трибунала, отец Алексей Кимович, занимавший должность судьи военного трибунала, часто менял место жительства. За ним переезжала по стране его семья: супруга (технолог пищевой промышленности и филолог по специальности) и дочь Наталья. Частые переезды не влияли на успеваемость девочки. Сергунина получала новые знания, открывала для себя интересные увлечения: дзюдо, уроки музыки, а во время проживания в Хабаровске, даже освоила горные лыжи.

После того, как в декабре 1991 прекратил существование Советский Союз Сергунины возвратились жить в родной город. В нем в 1995 году Наталья выпустилась с отличием из средней школы №235 города Москвы. Более того за успехи в учебе она была удостоена серебряной медали.

Образование

Профессиональная стезя Сергуниной Натальи, казалось, была предопределена с самого рождения. По примеру отца после школы девушка решила поступать на юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, выбрав для себя специальность «Юриспруденция». Подала документы и успешно сдала вступительные экзамены. Дополнительные знания она получала во время студенческих стажировок. Усилия студентки не прошли даром. В 2000 году Сергунина окончила вуз с красным дипломом.

Первые шаги к успеху

Первым местом работы в статусе дипломированного специалиста Наталья Алексеевна выбрала Министерство имущества России. Сначала трудилась консультантом в департаменте правового обеспечения. Вскоре ее перевели в советники, а со временем назначили заместителем начальника отдела. После преобразования министерства в 2004 году в Федеральное агентство по управлению госимуществом Наталья Алексеевна стала заместителем начальника Управления недвижимого и движимого имущества Росимущества, позже возглавила это подразделение.

В 2008 году Сергунину приказом Министерства экономического развития России назначили на должность заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Работа в правительстве Москвы

В 2010 году мэрию столицы возглавил Сергей Собянин. Назначенный градоначальник обновил состав городского правительства. В него также вошла Сергунина Наталья Алексеевна. Уже 26 октября ее утвердили в должности заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы и руководителем департамента имущества столицы.

Начиная с 6 декабря 2011 года, Наталья Алексеевна отвечала за приоритетные вопросы, которые касались имущественно-земельных отношений. Эти полномочия ей были вверены на основании Указа мэра Москвы. 17 сентября 2013-го ввиду слияния структур Сергунина также стала курировать важные сферы экономической политики.

Проекты, изменившие столицу к лучшему

При непосредственном участии Натальи Алексеевны были запущены и успешно реализованы несколько значимых инициатив мэрии. Среди них:

- укрепление экономики и рост инвестиционного потенциала столицы.

Благодаря планомерной деятельности, начавшейся в 2010 году, к 2018-му удалось вывести главный город страны в топ-10 самых экономически устойчивых крупных мегаполисов всего мира. В рейтинге учитывались следующие показатели: объем валового регионального продукта, повышение доходов городской казны на 89% (по аналогии с 2010 годом), снижение влияния от поступлений нефтегазовых компаний с 17 до 4%. Кроме того, около 12% объема отечественных инвестиций, по итогам 2017 года, принадлежало главному городу нашей страны. В целом объем инвестиций в основной капитал с 2010 по 2017 гг. подскочил вверх на 77% и, как считают специалисты, он оценивался в 1,97 триллиона рублей. Более того, в 2018 году издание Financial Times разместило Москву в пятерке привлекательных городов Старого Света и отдало ей лидирующую позицию в разделе рейтинга по Восточной Европе.

- поддержка московских предпринимателей на международном рынке.

В 2016 году зарекомендовал себя с положительной стороны проект «Сделано в Москве», направленный на поддержку предпринимателей на мировой арене рыночных отношений, включая поиск клиентов, презентацию на мировых выставках и продвижение товара. В 2019-ом такую помощь получили 400 столичных компаний.

- реализация Антикризисного плана правительства Москвы.

Утвержденный в 2015-ом документ сфокусирован на поступательном развитии экономики столицы. Власти города ввели ряд мер для стимулирования учреждений реального сектора и сферы услуг, продвигало импортозамещение, тем самым обеспечивало продовольственную безопасность.

- реставрация ВДНХ.

В 2014 году началось возрождение легендарного выставочного пространства, созданного 80 лет назад. В первоначальный этап реставрации, проходивший с 2014-го по 2016-й, уникальный ансамбль шедевров архитектуры советской эпохи освободили от хлама и коммерческих киосков, заполонивших пустовавшие площади в лихие девяностые. На территории ВДНХ восстановили цветники, обустроили пешеходные зоны, оборудовали спортивные уголки и аттракционы для досуга с детьми. Второй этап, с 2017 по 2018 годы, ознаменовался комплексной научной реставрацией известных на всю страну павильонов. Эта работа продолжается до сих пор.

- запуск инновационного кластера и технопарков.

В 2016 году при участии Сергуниной была реализована программа поддержки инновационных производств и технологичных компаний. Суть ее заключается в том, что основатели и резиденты промышленных комплексов, технопарков или индустриальных парков получают налоговые преференции, а также арендные льготы. Это позволяет наукоемким и технологичным компаниям экономить средства на фискальных платежах и направлять высвободившиеся деньги на развитие предприятий. В итоге количество технопарков выросло в шесть раз. В 2014 году их насчитывалось шесть, а в 2019-м - 36.

Сегодня основу инновационного ядра столицы составляют более 20 тысяч объектов. К ним относятся научно-исследовательские институты, высокотехнологичные предприятия, производственные компании, центры инжиниринга, прототипирования и др.

- внедрение дополнительного образования с учетом актуальности специальностей.

Сегодня Сергунина контролирует работу 16 детских технопарков и 69 центров молодежного инновационного творчества, которые призваны помочь подрастающему поколению определиться с выбором профессии. На таких платформах ребята осваивают множество направлений, в их числе робототехника, 3D-моделирование, промышленный дизайн, управление беспилотниками и многое другое.

Образовательный кластер «Техноград», распахнувший двери на ВДНХ в сентябре прошлого года, оснащен 3 000 единицами высокотехнологичного оборудования. Это аналоги устройств, используемых на действующих предприятиях. Ведущие специалисты компаний и производств нашей страны помогают людям разных возрастов освоить востребованные программы, включающие 42 специальности.

- увеличение туристического потенциала столицы.

При участии Сергуниной в столице начали развиваться новые современные форматы семейного отдыха. Рождественская ярмарка на Манежной площади 2012 года переросла к 2016-му в цикл фестивальных мероприятий под общим названием «Московские сезоны». Он включает «Путешествие в Рождество», «Московскую весну A Cappella», «Пасхальный дар», «Золотую осень» и т.д. О том, что новшество пришлось по душе коренным москвичам и приезжим, говорят цифры: в 2018-ом с полным циклом «Московских сезонов» познакомились 65 миллионов человек. Весь проект был удостоен награды Международной ассоциации фестивалей и массовых мероприятий IFEA.

На Чемпионат мира по футболу-2018 в столицу прибыли 4,5 миллионов туристов. Из них половина - гости из зарубежья. Городская казна тогда ощутила прирост в размере 14,8 миллиардами рублей. В дни Мундиаля 90% московских гостиниц и отелей принимали фанатов со всего мира. Такие же показатели эксперты зафиксировали в дни празднования нового 2019 года, что ничуть не уступает активности туристов в Париже, Амстердаме, Лондоне.

Аналитики отмечают, что за минувшее десятилетие поток туристов в главный город России увеличился вдвое. В 2018 году гости столицы потратили более 850 миллиардов рублей, муниципальная казна ощутила прирост на 118 миллиардов рублей. Для сравнения в 2010-ом поступлений насчитывалось в четыре раза меньше. Столица России закрепилась в числе лидеров туристической привлекательности мира.

Личная жизнь

В свободное время вице-мэр любить читать фантастику и исторические романы, увлекается горными лыжами. Старается бывать на тематических фестивалях Москвы, проводимые в городе в течение всего года. Для прогулок по традиции выбирает любимые Воробьевы горы, Сокольники.

Факты о личности

За добросовестный труд Сергунина удостоена множества наград:

- Почетная грамота Минэкономразвития России (2005).

- Благодарность Федерального агентства по управлению государственным имуществом (2010).

- Медаль Союзного государства «За безупречную службу» (2011).

- Благодарность мэра Москвы (2014).

- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2017).

- Орденом Дружбы «За большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018» (2018).

Сегодня глава Аппарата мэра и правительства Москвы отвечает за важные направления развития столицы - предпринимательство, культуру и туризм. Так, в этом году Сергунина возглавила московский Оргкомитет по проведению Года театра. При ее содействии заработал проект «Москва театральная», который можно найти на портале «Узнай Москву», включая мобильную версию. Посетители сервиса могут без труда прогуляться по улицам столицы, находясь даже на другом конце планеты. Для удобства виртуальный гид имеет английскую версию, при этом он продолжает улучшаться, как отмечает Сергунина.