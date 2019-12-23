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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Кто из россиян потеряет работу в ближайшие годы из-за развития цифровых технологий?

, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Кто из россиян потеряет работу в ближайшие годы из-за развития цифровых технологий?
Работник автомобильного завода, Zamir Usmanov / globallookpress.com

В настоящий момент шесть из десяти жителей России не отвечают требованиям цифровой экономики, в дальнейшем данное значение еще больше увеличится. Такие выводы озвучили на круглом столе, посвященном теме «Цифровая безработица».

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Как пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры», основатель одного из порталов по подбору персонала и поиску работы Алексей Захаров в своем выступлении рассказал, кто, в частности, окажется в зоне риска в ближайшие десять лет. Это:

1. московские таксисты – только в 2021 году на улицах столицы должны появиться более двух тысяч беспилотных машин;

2. работники страхового и рекламного рынков, персонал автомобильных заводов – покупать машины в собственность станет нерентабельно;

3. бухгалтеры – в связи с переходом на электронный документооборот;

4. школьные учителя, особенно преподаватели иностранных языков – им придется конкурировать с приложениями-репетиторами;

5. работники, занятые в добывающей и обрабатывающей промышленности, - новые производства строятся по принципу «ноль людей на заводе».

 

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