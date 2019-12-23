Кто из россиян потеряет работу в ближайшие годы из-за развития цифровых технологий?

В настоящий момент шесть из десяти жителей России не отвечают требованиям цифровой экономики, в дальнейшем данное значение еще больше увеличится. Такие выводы озвучили на круглом столе, посвященном теме «Цифровая безработица».
Как пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры», основатель одного из порталов по подбору персонала и поиску работы Алексей Захаров в своем выступлении рассказал, кто, в частности, окажется в зоне риска в ближайшие десять лет. Это:
1. московские таксисты – только в 2021 году на улицах столицы должны появиться более двух тысяч беспилотных машин;
2. работники страхового и рекламного рынков, персонал автомобильных заводов – покупать машины в собственность станет нерентабельно;
3. бухгалтеры – в связи с переходом на электронный документооборот;
4. школьные учителя, особенно преподаватели иностранных языков – им придется конкурировать с приложениями-репетиторами;
5. работники, занятые в добывающей и обрабатывающей промышленности, - новые производства строятся по принципу «ноль людей на заводе».