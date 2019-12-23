Откуда у митрополита РПЦ элитная недвижимость в Испании?

//Общество 13+

23 декабря 2019, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Весьма дорогие апартаменты в Испании, одной из привлекательных стран по продаже недвижимости, имеет и руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.



В его распоряжении находится двухуровневый пентхаус с террасами. Помещение располагает бассейном, спальнями, несколькими санузлами. Стоимость такого объекта оценивается примерно в один миллион евро. Соседями «батюшки» являются певица Тамара Гвердцители, телеведущий Юлий Гусман.



На какие средства митрополит приобрёл такую недвижимость не известно. Как пишет "Новая газета", имеются косвенные сведения, что квартира ему подарена бизнесменом Михаилом Боцко.



За свою работу в церкви Иларион получает скромную заработную плату. Однако за своё творчество в виде книг, фильмов у него довольно неплохие гонорары и даже премии. При этом представитель РПЦ имеет большие долги по коммунальным платежам за зарубежную недвижимость.



В Испании недалеко от пентхауза Илариона построен православный храм. Он был создан на средства русского бизнесмена Михаила Боцко. Напомним, что мать Боцко была осуждена на несколько лет за мошенничество. Суд установил, что она руководит 19 фирмами, занимающимися недвижимостью. Возможно, храм в Испании создан для отмывания средств и создания коррупционных схем.



Весьма сложная ситуация сложилась вокруг главных представителей РПЦ в последнее время. Наружу просачиваются многие неприятные факты, которые иногда никто и не пытается замалчивать.



