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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

YouTube и «Яндекс.Видео» могут навсегда заблокировать

, 07:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

YouTube и «Яндекс.Видео» могут навсегда заблокировать
Фото: pixabay.com

Популярные видеосервисы YouTube и «Яндекс.Видео» могут в любой момент навсегда заблокировать на территории РФ из-за нарушения закона о пиратстве. Об этом предупредили российские книжные издатели.

«В начале декабря апелляционная инстанция Мосгорсуда удовлетворила требование „Эксмо“ о принятии обеспечительных мер по книге „Задача трех тел“ писателя Лю Цысиня — ее нелегальные аудиоверсии были размещены на YouTube и „Яндекс.Видео“. Теперь сервисы обязаны удалить нелегальные копии книги, однако она по-прежнему доступна на этих ресурсах», - объяснил ситуацию генеральный директор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко.

Он подчеркнул, что если суд встанет на сторону издательства, то видеохостинги будут ожидать иски и по другим книгам. Также Рябыко заявил, что АЗАПИ станет настаивать на вечной блокировке YouTube и «Яндекс.Видео».

АБ

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