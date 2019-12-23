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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности

, 07:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности
Москва, Vadim Nekrasov/Russian Look
В Гидрометцентре объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе с вечера воскресенья и до вечера понедельника. Подчеркивается, что данные меры были приняты из-за плотного тумана.
 
Метеорологи подчеркивают, что погода в столице и Подмосковье будет потенциально опасной из-за плохой видимости. Автомобилистов призывают быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.
 
Отмечается, что предупреждение в Москве из-за тумана будет действовать с 00.00 до 23.00 понедельника, в Московской области – с 00.00 до 21.00 понедельника.
ЕТ

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