//Общество 13+
В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности
23 декабря 2019, 07:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Общество 13+
23 декабря 2019, 07:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Владимир Зыков
Ульяна Меньшикова
Игорь Черский
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Вот такие «учения» проводятся силовики на школьниках 9 класса Новотроицкой Школы Тукаевского района Татарстана. Задача бойцов была научиться действовать при массовых…
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