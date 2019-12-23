В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности

Метеорологи подчеркивают, что погода в столице и Подмосковье будет потенциально опасной из-за плохой видимости. Автомобилистов призывают быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.

Отмечается, что предупреждение в Москве из-за тумана будет действовать с 00.00 до 23.00 понедельника, в Московской области – с 00.00 до 21.00 понедельника.