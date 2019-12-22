Патриарх Кирилл призвал священников бороться с домашним насилием

//Общество 13+

22 декабря 2019, 22:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников бороться с домашним насилием. Глава РПЦ считает, что священникам не надо стесняться приходить в семьи, где есть проявления насилия или вообще царят глубокие неурядицы".

Патриарх отметил, что своей работой священники могут радикально изменить отношения в семьях, в которых имеются такие проблемы.

В России законодатели разрабатывают законопроект о домашнем насилии. 29 ноября документ опубликован на сайте Совета Федерации. Так виновных в семейном насилии предлагается ставить на профилактический учет.

Патриарх Кирилл ознакомился с аргументами сторонников и противников законопроекта о домашнем насилии. Глава РПЦ считает, что от совершения преступлений человека удерживает не закон, а "любовь к жене, детям".

В РПЦ закон о домашнем насилии не поддерживают. Патриарх Кирилл призвал россиян отнестись к законопроекту "с очень большой осторожностью".