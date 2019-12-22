В Саратове проводили в последний путь полицейского, погибшего при задержании

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22 декабря 2019, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: 64.мвд.ру

В Саратове проводили в последний путь лейтенанта полиции Михаила Гадеева, погибшего при исполнении служебного долга. Михаилу Гадееву было 28 лет. Слова поддержки родным полицейского мэр Саратова Михаил Исаев.

Он отметил, что погибший сотрудник полиции, ценой своей жизни обезвредил особо опасных преступников. Память погибшего стража порядка почтили руководство областного главка МВД и городского управления МВД, сослуживцы, а также представители органов власти.

По данным регионального управления МВД, сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД по Саратову вечером в субботу, 21 декабря, в Заводском районе остановили двух мужчин, один из которых из неустановленного оружия внезапно выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции. Полицейские задержали двоих мужчин, с места происшествия изъяли предмет, похожий на пистолет. Позднее раненый полицейский умер в больнице.