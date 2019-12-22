Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Саратове проводили в последний путь полицейского, погибшего при задержании

, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]

В Саратове проводили в последний путь полицейского, погибшего при задержании
фото: 64.мвд.ру

В Саратове проводили в последний путь лейтенанта полиции Михаила Гадеева, погибшего при исполнении служебного долга. Михаилу Гадееву было 28 лет. Слова поддержки родным полицейского мэр Саратова Михаил Исаев.

Он отметил, что погибший сотрудник полиции, ценой своей жизни обезвредил особо опасных преступников. Память погибшего стража порядка почтили руководство областного главка МВД и городского управления МВД, сослуживцы, а также представители органов власти.

По данным регионального управления МВД, сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД по Саратову вечером в субботу, 21 декабря, в Заводском районе остановили двух мужчин, один из которых из неустановленного оружия внезапно выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции. Полицейские задержали двоих мужчин, с места происшествия изъяли предмет, похожий на пистолет. Позднее раненый полицейский умер в больнице.

ИЧ

//картина дня

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов свое недавнее заявление о том, что он не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в Российской Федерации.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов свое недавнее заявление о том, что он не исключает…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Музыкальный продюсер Андрей Разин раскрыл, какую сумму заплатил телеведущий Андрей Малахов бывшему мужу Лолиты Дмитрию Иванову. О расставании Лолиты с молодым мужем…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актриса, многодетная мама Екатерина Климова в платье на бретелях покорила пользователей сети - мужчин естественной красотой. В платье на бретелях видна красивая грудь…

//новости ан

В США стрельба произошла в частном доме в районе Энглвуд города Чикаго. В полиции Чикаго сообщили, что ранения получили 13 человек, четверо из которых находятся…

//новости ан

//новости ан

На этой неделе состоялся первый Глобальный форум по вопросам беженцам в Женеве, в котором участвовали 3000 представителей стран ООН, НПО и частного бизнеса. Его цель…

//новости ан

Вот такие «учения» проводятся силовики на школьниках 9 класса Новотроицкой Школы Тукаевского района Татарстана. Задача бойцов была научиться действовать при массовых…