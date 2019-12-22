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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

ГИБДД изучает видео, как рэпер Ziroy заблокировал машиной "Майбах" движение в час пик на Новом Арбате

, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]

ГИБДД изучает видео, как рэпер Ziroy заблокировал машиной
Гриша Зироян, фото: vk.com/ziroyofficial

ГИБДД изучает видео из сети, как рэпер Ziroy ( Гриша Зироян) заблокировал машиной "Майбах" движение в час пик на Новом Арбате.  На видео, которое появилось в Сети, запечатлено, как певец, известный не только как рэпер, но и как стритрейсер, Гриша Зироян прогуливается по проезжей части Нового Арбата в халате, окруженный автомобилями марки "Майбах".

Певец Ziroy  заблокировал движение в час пик ради съемок клипа, - сообщает Mash. По сведениям столичного управлении ГИБДД, предположительно, видео было записано 13 декабря.

 

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