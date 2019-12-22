Умер французский модельер Эмануэль Унгаро

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22 декабря 2019, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]

Французский модельер Эмануэль Унгаро умер в Париже. Кутюрье итальянского происхождения скончался в возрасте 86 лет. О смерти Эмануэля Унгаро сообщили его родственники. Причину смерти модельера она не уточнили.

Известно, что у него было плохое самочувствие в последние два года жизни.

Компания Унгаро прославилась как созданием линий одежды, так и разработками парфюмерии. Клиентками знаменитого модельера были Жаклин Кеннеди, Катрин Денев, Николь Кидман и Изабель Аджани.

Унгаро начал создавать модели одежды в конце 1950-х годов в доме моды Кристобаля Баленсиаги. Собственное ателье он открыл в 1965 году. Его первая коллекция футуристического дизайна сразу получила признание. Он шил одежду из тканей с печатным рисунком, ярких расцветок, с драпировками.

В 80-е годы прошлого столетия Унгаро входил в пятерку ведущих модельеров Парижа.