Умер французский модельер Эмануэль Унгаро

Французский модельер Эмануэль Унгаро умер в Париже. Кутюрье итальянского происхождения скончался в возрасте 86 лет. О смерти Эмануэля Унгаро сообщили его родственники. Причину смерти модельера она не уточнили.
Известно, что у него было плохое самочувствие в последние два года жизни.
Компания Унгаро прославилась как созданием линий одежды, так и разработками парфюмерии. Клиентками знаменитого модельера были Жаклин Кеннеди, Катрин Денев, Николь Кидман и Изабель Аджани.
Унгаро начал создавать модели одежды в конце 1950-х годов в доме моды Кристобаля Баленсиаги. Собственное ателье он открыл в 1965 году. Его первая коллекция футуристического дизайна сразу получила признание. Он шил одежду из тканей с печатным рисунком, ярких расцветок, с драпировками.
В 80-е годы прошлого столетия Унгаро входил в пятерку ведущих модельеров Парижа.