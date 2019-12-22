Бывший ведущий НТВ потребовал защищать украинский язык

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22 декабря 2019, 18:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Алексей Суханов на скриншоте youtube-видео

Некогда работавший ведущим в программе «Сегодня» Алексей Суханов выступил со скандальными заявлениями. Они прозвучали в его интервью украинским СМИ.

Украинский языку нужно защищать. С таким призывом выступил бывший росийский журналист Алексей Суханов.

«Моя позиция была и остается. Государственный язык нужно защищать, на государственном надо общаться, вдохновлять его, давать ему жизнь», — сказал бывший «энтэвешник»: «Но нельзя давать этому языку жизнь, если ты общаешься на другом языке. Да, к сожалению, много-кто не воспитывался на украинском, и это не вина человека»

Теперь Алексей Суханов работает на Украине. В прошлом он работал в программе «Сегодня» на НТВ, а потом на РЕН-ТВ.

По стечению обстоятельств, на Украине осели множество российских журналистов. Помимо Алексея Суханова, там работают Савик Шустер, Евгений Киселев, Матвей Ганапольский.