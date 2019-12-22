Максим Орешкин. сообщил, когда будет отменен роуминг между Россией и Беларусью

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22 декабря 2019, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

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Глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил об отмене роуминга между Россией и Беларусью в 2020 году. По словам Орешкина, конкретная дата отмены роуминга между Москвой и Минском уже зафиксирована, но вступит это все в силу только в рамках пакетного соглашения.

Орешкин в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" отметил, что отмена роуминга вступит в силу только в рамках пакетного соглашени.

Замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов ранее рассказывал, что за последний год Россия и Украина достигли договоренности по большинству мероприятий проекта "дорожной карты" по отмене роуминга.