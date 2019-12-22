Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Максим Орешкин. сообщил, когда будет отменен роуминг между Россией и Беларусью

, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

Максим Орешкин. сообщил, когда будет отменен роуминг между Россией и Беларусью
instagram.com/ le.pich.globallookpress.com/

Глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил об отмене роуминга между Россией и Беларусью в 2020 году. По словам Орешкина, конкретная дата отмены роуминга между Москвой и Минском уже зафиксирована, но вступит это все в силу только в рамках пакетного соглашения.

Орешкин в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" отметил, что отмена роуминга вступит в силу только в рамках пакетного соглашени.

Замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов ранее рассказывал, что за последний год Россия и Украина достигли договоренности по большинству мероприятий проекта "дорожной карты" по отмене роуминга.

 

ИЧ

//картина дня

Президент США задержал предоставление военной помощи Украине спустя час после телефонного разговора с украинским лидером. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Президент США задержал предоставление военной помощи Украине спустя час после телефонного разговора с украинским лидером…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

На этой неделе состоялся первый Глобальный форум по вопросам беженцам в Женеве, в котором участвовали 3000 представителей стран ООН, НПО и частного бизнеса. Его цель…

//новости ан

//новости ан

Вот такие «учения» проводятся силовики на школьниках 9 класса Новотроицкой Школы Тукаевского района Татарстана. Задача бойцов была научиться действовать при массовых…

//новости ан

Любовь Успенская давно снискала себе славу сумасбродки. Многие считают, что она на старости лет помешалась на своей сексуальной привлекательности и всеми силами старается…

//новости ан

//новости ан

//новости ан