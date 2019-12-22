На Украине предложили ликвидировать должность президента

//Общество 13+

22 декабря 2019, 16:54 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: официальное интернет-представительство президента Украины

Владиир Зеленский на фото globalluckpress/ Danil_Shamkin

На сайте Зеленского появилась петиция о ликвидации должности президента. Она названа особо опасной.

Петиция появилась 20 декабря, в пятницу. Автор предложил ликвидировать сам институт президентства на Украине. Он пояснил, что эта должность лишняя.

«Предлагаю ликвидировать должность президента Украины, как лишнюю и особо опасную должность для государства Украина», — сообщается в обосновании предложения: «Это подтверждает история независимой Украины с 1991 г и по наш день. Наш менталитет, это казацкий круг-парламент. А монарший — президентский уклад изначально ненавистен и порочен для Украины».

В настоящий момент петиция находится в стадии сбора подписей. Пока за нее проголосовали 71 человек. Если предложение наберет 36 тысяч голосов, она ляжет на стол Зеленского для рассмотрения. На сбор отводится 90 дней.