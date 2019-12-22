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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

На 21 километре Калужского шоссе в колодце найдены тела двух сотрудников дорожной службы

, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

На 21 километре Калужского шоссе в колодце найдены тела двух сотрудников дорожной службы

На 21 километре Калужского шоссе в колодце найдены мёртвыми два сотрудника дорожной службы. Утром они не сдали смену, и тогда их коллеги забили тревогу. Совместно с полицией и экстренными службами были организованы поиски. 

Два трупа были обнаружены в люке в посёлке Мосрентген. Сначала все подумали, что уборщики отравились парами. После осмотра выяснилось, что на телах погибших есть гематомы и ссадины. По одной из версий, рано утром их могли сбить на машине и закинуть трупы в ливневку.

Сейчас правоохранительные органы проверяют именно эту версию, пишет telegram-канал "112".

БИ

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