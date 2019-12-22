Swedbank не дает купить билет на концерт Лепса в Таллине

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22 декабря 2019, 13:37 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

21 февраля 2020 года в Таллине состоится концерт Григория Лепса, которого Латвия внесла в «черные списки». Но, как оказалось, что купить билет через Swedbank невозможно. В чем же дело?

Действительно, купить билет на концерт Григория Лепса через Swedbank нереально. Наш корреспондент в Прибалтике проверил! Как же так? Да, российский певец внесен в «черный список» в Латвии, но в Эстонии у него все в порядке.

«Данное ограничение связано с тем, что в отношении Григория Лепсверидзе введены санкции Министерством финансов США. Исходя из нашей политики управления рисками, мы не можем одобрить, чтобы наш банк использовали для передачи денег, которые связаны с Григорием Лепсверидзе или его концертами», - заявила пресс-секретарь Swedbanka Эстонии Кристийна Херодес.