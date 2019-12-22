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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Массовая драка приморских рыбаков попала на видео

, 13:19 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: youtube

Массовая драка приморских рыбаков попала на видео
скриншот youtube-видео

Массовым побоищем закончился конфликт рыбаков. Инцидент произошел в бухте Средней. Это в Приморском крае. Очевидцы сняли видео. Оно опубликовано на youtube.

Потасовка началась с недоразумения. Несколько десятков рыбаков удили рыбу на участке массового лова. В какой-то момент там появился катер на воздушной подушке, в котором тоже сидели рыбаки.

Судно начало нарезать круги вокруг места лова. Это пугало рыбу. Поэтому рыбаки сделали замечание водителю катера. Тот замечания проигнорировал. Это возмутило сидевших на льду рыбаков. Они поднялись с лунок и направились к катеру.

В короткое время вокруг катера собралась внушительная толпа разгоряченных мужчин. Сначала они ругались. Потом началась заварушка. Потасовка попала на видео. Оно опубликовано в интернете.

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