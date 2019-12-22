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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

70-летняя москвичка отдала мошенникам полмиллиона, спасая любимого от сомалийских пиратов

, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

70-летняя москвичка отдала мошенникам полмиллиона, спасая любимого от сомалийских пиратов

Любовь зла, как говорится, полюбишь и моряка. А если понадобится спасти его от пиратов, то и отдашь все деньги. Даже если никаких пиратов и не было на самом деле.

71-летняя жительница Москвы познакомилась с Джимом в интернете. Джим Маршалл – простой и интересный парень, да ещё и моряк. Однажды Джим написал, что уходит в рейс, связь вот-вот пропадёт, а у него с собой большая сумма денег.

«Я боюсь, что на нас могут напасть сомалийские пираты. Я хочу подстраховаться и отправить все свои сбережения тебе. Только тебе я верю», - заверил возлюбленную «морской волк». Правда, за перевод сбережений на счета «престарелой Ассоль» нужно было уплатить пошлину в размере 2000 долларов.

Но это же не цена за безопасность возлюбленного, и пожилая женщина все сделала. А затем еще раз, ведь юридические проволочки такие непредсказуемые, тем более что покоритель морей обещал все вернуть до доллара. Прошла пара недель и денег попросили снова, а потом еще. А когда «юристы» потребовали у женщины ещё 1000 долларов на расходы, она начала что-то подозревать и отправилась в полицию.

В общей сложности москвичка потратила на своего моряка почти 500 тысяч рублей, пишет канал "Baza".

БИ

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