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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Путин поздравил Лео Бокерию с юбилеем

, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кремль

Путин поздравил Лео Бокерию с юбилеем
Лео Бокерия, Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Президент РФ Владимир Путин поздравил академика РАН, почетного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева Лео Бокерию с юбилеем.
 
Сегодня Бокерия празднует 80-летие. Путин отметил, что он внес уникальный вклад в развитие российской школы кардиологии, посвятив свою жизнь важной и благородной цели. Более того, глава государства отметил, что академик воспитал не одно поколение талантливых специалистов.
 
Владимир Путин отметил, что тысячи людей благодарны Лео Бокерии не только за помощь, но также за его внимательное отношение и душевное тепло, которое он дарит.
 
"Желаю Вам здоровья и осуществления намеченных планов", – заключил президент России.
ЕТ

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