Путин поздравил Лео Бокерию с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил академика РАН, почетного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева Лео Бокерию с юбилеем.

Сегодня Бокерия празднует 80-летие. Путин отметил, что он внес уникальный вклад в развитие российской школы кардиологии, посвятив свою жизнь важной и благородной цели. Более того, глава государства отметил, что академик воспитал не одно поколение талантливых специалистов.

Владимир Путин отметил, что тысячи людей благодарны Лео Бокерии не только за помощь, но также за его внимательное отношение и душевное тепло, которое он дарит.