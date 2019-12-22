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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В России наступил день зимнего солнцестояния

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

В России наступил день зимнего солнцестояния
солнце зимой, pixabay.com

В воскресенье, 22 декабря, к северу от экватора наступил день зимнего солнцестояния. Напомним, что минувшая ночь стала самой длинной за весь год – теперь ночи будут становиться все короче.

Отметим, что в языческие времена в России в день солнцестояния славили бога Коляду. Славяне традиционно выходили на улицы колядовать. Они надевали разнобразные маски животных, хором громко пели особые песни-колядки и веселились.

Наши предки были убеждены, что именно в этот день стираются абсолютно все границы между физическим и потусторонним мирами.

ЕТ

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