В России наступил день зимнего солнцестояния

В воскресенье, 22 декабря, к северу от экватора наступил день зимнего солнцестояния. Напомним, что минувшая ночь стала самой длинной за весь год – теперь ночи будут становиться все короче.
Отметим, что в языческие времена в России в день солнцестояния славили бога Коляду. Славяне традиционно выходили на улицы колядовать. Они надевали разнобразные маски животных, хором громко пели особые песни-колядки и веселились.
Наши предки были убеждены, что именно в этот день стираются абсолютно все границы между физическим и потусторонним мирами.