Пенсионеры получат штраф до120 тысяч рублей, если их заподозрят в том, что они подрабатывают на пенсии

//Общество 13+

22 декабря 2019, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

Федеральная налоговая служба обнародовала сообщение о штрафных санкциях против пенсионеров. Они грозят тем, кто подрабатывает на пенсии или имеет другой неучтенный доход.

Сотрудники ПФР совместно с налоговыми инспекторами намерены тщательнее контролировать доходы пожилых людей. Если вышедший на пенсию человек получает пенсию с индексацией как неработающий, но находит дополнительную подработку, то ему грозит штраф в 120 тысяч рублей. Если же у пенсионера обнаружится источник дохода, то в отношении него последует обвинение в мошенничестве, которое грозит исправительными работами или ограничением свободы до двух лет.

Людмила Пискунова, зампред Союза пенсионеров, не стала комментировать новые штрафы. Она заявила, что не стоит критиковать решения властей, лучше не забывать их соблюдать даже при полном несогласии, передает URA.RU.