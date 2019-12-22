В ПФР рассказали, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в воскресенье, 22 декабря, объяснил, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров. Вышеуказанный процесс происходит в стране с 2016 года.

Дроздов подчеркнул, что после увольнения количество накопленных гражданином индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость – в следующем году она составит 93 рубля. Затем к полученной сумме прибавляется актуальный на текущий момент размер фиксированной выплаты – в 2020 году ее размер будет достигать 5 686,25 рубля.