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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В ПФР рассказали, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

В ПФР рассказали, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров
рубли, pixabay.com

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в воскресенье, 22 декабря, объяснил, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров. Вышеуказанный процесс происходит в стране с 2016 года.

Дроздов подчеркнул, что после увольнения количество накопленных гражданином индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость – в следующем году она составит 93 рубля. Затем к полученной сумме прибавляется актуальный на текущий момент размер фиксированной выплаты – в 2020 году ее размер будет достигать 5 686,25 рубля.

Глава ПФР также заметил, что при решении продолжить трудовую деятельность уже проведенная индексация пенсии пенсионера отменена не будет.

 
 
ЕТ

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