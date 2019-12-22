Москвичей призвали готовиться к дождю в воскресенье

Леус уточнил, что в столичном регионе погоду сегодня будет формировать передняя часть циклона, который приближается к западным границам России. Погода в Москве будет облачная, местами пройдет дождь. Воздух погреется до плюс 5 градусов по Цельсию.

Ветер в городе будет юго-восточным с порывами 4-9 метра в секунду.