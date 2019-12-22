Москвичей призвали готовиться к дождю в воскресенье

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В Бурятии арестовали полицейских, зарубивших топором девушек 17 лет назад. Один из них сделал успешную карьеру
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22 декабря 2019, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
В Бурятии арестовали полицейских, зарубивших топором девушек 17 лет назад. Один из них сделал успешную карьеру
Владимир Зыков
Ульяна Меньшикова
Игорь Черский
Аурен Хабичев
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