В Челябинске количество снегоуборочной техники увеличится в два раза

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22 декабря 2019, 07:08 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Со следующего года в столице Южного Урала сменится подрядчик по уборке дорог, а количество техники увеличится в два раза.

Кроме того, все снегоуборочную технику оборудуют системой ГЛОНАСС. Об этом заявил на вчерашнем совещании по уборке снега Алексей Текслер. Это необходимо, чтобы контролировать ситуацию в режиме онлайн. «По-другому быть не должно, - подчеркул Алексей Текслер. - Качественная уборка — это индикатор работы власти».

На дорогах Южного Урала в общей сложности работает 900 единиц техники, в субботу на некоторых участках федеральной трассы было временное ограничение движения на перевалах. Алексей Нечаев, министр дорожного хозяйства отметил, что круглосуточная диспетчерская служба держит ситуацию на контроле. В нее можно позвонить по номеру телефона +7 (351) 237-88-92.

В Челябинске для борьбы со стихией привлекли все службы, в том числе, жилищную инспекцию для мониторинга уборки во дворах.