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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Каждый уважающий себя человек должен иметь… личный самолет. О джетах Киркорова, Тинькова, Зверева, Собчак и других

, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]

Каждый уважающий себя человек должен иметь… личный самолет. О джетах Киркорова, Тинькова, Зверева, Собчак и других
Фото: соцсети

Каждый уважающий себя человек должен иметь… личный самолет. Наверное, так считаю представители российской элиты – будь то звезды поп сцены или воротилы бизнеса, потому что как ни крути, а личный джет является символом успешности.

Telegram-канал «Небожена», который по слухам принадлежит Божене Рынска, но от которого она всячески открещивается, рассказал о предпочтениях в крылатых машин российского истеблишмента.

«Cessna Citation VII — личный самолет Филиппа Киркорова. Этот джет бизнес-класса вмещает до 9 человек. Надежная и комфортабельная модель обошлась российскому певцу в 10 млн долларов.

Олег Тиньков предпочитает совершать перелеты на своем Dassault Falcon 7X. Стоимость судна может доходить до 50 млн долларов. Самолет Тинькова вмещает 19 пассажиров, в интерьере салона использованы красное дерево и натуральная кожа. Борт довольно узнаваем, так как украшен гербом владельца.

Самолёт есть даже у Сергея Зверева. Это яркий коралловый Pilatus авиакомпании Dexter. Самолет Зверева рассчитан на 8 пассажиров и стоит в пределах 3 млн долларов.

Самые роскошные борты у Собчак и певицы Зары. Это, конечно, не их собственность, а взятые в аренду или самолёты друзей. С Ксюшей вроде все понятно - она летает на бортах Шувалова, а вот источник роскошной жизни Зары для многих остаётся загадкой».

Но возможно эту загадку решить вполне легко. По сообщениям некоторых СМИ 34-летнюю певицу связывают романтические отношения с 46-летним депутатом Госдумы Леонидом Слуцким. Этот тот слуга народа со стажем, а он в депутатском кресле уже 20 лет, которого неоднократно обвиняли в домогательствах, но ни доказать, ни наказать так и не смогли.

 

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