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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

"База" рассказала подробности о том, как силовик ударил журналистку на месте обыска у "стрелка с Лубянки"

, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В комиссии СПЧ по правам журналистов призвали Генпрокуратуру и СК провести расследование по поводу задержания журналистов «Базы» и «Коммерсанта».

Журналистка оказалась в квартире матери

Журналистка оказалась в квартире матери "стрелка с Лубянки" во время обыска и пострадала. Ее ударил один из силовиков

Анну Никитину неизвестный сотрудник органов ударил по лицу во время интервью с матерью лубянского стрелка Евгения Манютина. Ее обыскивали, унижали и обещали уволить. Оперативники допрашивали и удерживали Аню больше пяти часов.

Журналиста «Коммерсанта» Романа Дорофеева задержали во время прямого эфира у здания на Лубянке. К нему подошел неизвестный, вырвал камеру, после чего Дорофеева увезли в ОВД «Мещанский».

«Когда обыскивали Аню, у неё в кармане они нашли маленькую печатную записку с именем. Их это почему-то страшно взбудоражило, и они стали колоть Аню, что за таинственный документ она носит с собой. Парни были не в курсе, что в этом году на «Базе» – Тайный Санта. Мы дарим друг-другу подарки, а кому именно – узнаём вытаскивая вот такие записочки. После этого один из них ударил Аню по лицу. Девушку, журналистку – по лицу», – пишет в своем telegram-канале Никита Могутин.

Он добавил, что сейчас время всяких новогодних чудес. Самое время одному такому свершиться – очень хочется узнать имя того, кто ударил Аню.

БИ

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