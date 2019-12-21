Посол РФ в Латвии: Воевать с памятниками, простите, пошло!

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21 декабря 2019, 17:55 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Не утихают в Латвии разговоры о памятнике Освободителям. Есть огромное желание у националистически настроенных депутатов его снести. О недопустимости такого решения выступил посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов перед латвийскими СМИ.

Евгений Лукьянов напомнил всем тем, кто желает сноса вспомнить о том, что в послевоенное время над главным символом Латвии – Милдой (памятник Свободы) нависла угроза сноса. Тогда в защиту памятника высказалась скульптор Вера Мухина. Памятник удалось спасти.

«В 1947 году идеологически озабоченные партийные функционеры коренной национальности пришли к выводу, что памятник Свободы следует снести. Он идеологически враждебен советской Латвии. Кто спас памятник? В 47-м году самое тяжелое время сталинского пострепрессионизма. Советский скульптор Вера Мухина. Уроженка Риги, русская женщина. Она спасла Милду. Может, поставить у этого памятника табличку с пояснением?», -отметил посол РФ в Латвии.

Г-н Лукьянов добавил, что воевать с памятниками – пошло!