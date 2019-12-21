В Росстате подсчитали стоимость новогоднего стола

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21 декабря 2019, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Федеральной службе государственной статистики (Росстат) подсчитали, во сколько обойдутся угощения на новогоднем столе среднестатистическому россиянину. Об этом пишет "Российская газета". В Госдуме объяснили, почему россияне будут праздновать Новый год в кредит

Согласно подсчетам, в среднем жители России потратят на новогодний стол 6403,78 рубля. Как сообщает издание, по сравнению с предыдущим годом новогоднее застолье подорожало на 2,74 процента.

Больше всего выросли в цене сыры - на 11,1 процента, сливочное масло - 10,3 процента и апельсины - на 10,8 процента. Красная икра, наоборот, подешевела на 4,9 процента, огурцы - на 8,9 процента.

Дороже всего застолье обойдется на Чукотке - в 9528,58 руб. Дешевле всего стол окажется в Ингушетии - 3500 руб. В Москве он будет стоить 7933,34 руб. - на 2,28 процента больше, чем в прошлом году.