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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Госдуме объяснили, почему россияне будут праздновать Новый год в кредит

, 17:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

В Госдуме объяснили, почему россияне будут праздновать Новый год в кредит
фото: pixabay

Глава комитета Госдумы по труду и социальной защите объяснил, что общество в России оказалось в финансовой зависимости.

«У нас общество закредитовано – это факт. Зарплаты маленькие, и когда возникает потребность в дополнительных средствах другого выхода нет, кроме как взять микрозаем. Это так не только на Новый год, но и в разгар отпусков, когда люди берут микрозаймы на приобретение путевок, билетов. Бывает и так, что люди живут в режиме постоянных долгов перед кредитными организациями. У нас, вообще, сегодня без кредитов общество не живет. Его много лет подсаживали на кредиты, микрозаймы, формируя финансовую зависимость», - подчеркнул Глава комитета Госдумы по труду и социальной защите Ярослав Нилов.

 

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