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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Что выросло, то выросло, или Tesla по-русски. За 80 тысяч рублей автолюбители собрали из "девятки" шедевр Илона Маска

, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

Что выросло, то выросло, или Tesla по-русски. За 80 тысяч рублей автолюбители собрали из

Автолюбитель из Подмосковья очаровался шедевром Маска и захотел себе такую же тачку. Но денег нет, а вот руки и идеи – в наличии. Он позвал друзей, за 8 дней и 80 тысяч рублей ребята собрали автомобильный кирпич из обычной девятки.

Снаружи машина напоминает оригинал, но внутри ситуация не такая радужная. Машина не очень удобная, тяжёлая, а из-за конструкции в салон попадают выхлопные газы. Но эффект достигнут — и это не подделка, а косплей, так что если увидите на улицах Москвы тот такого монстра - не пугайтесь! Это Тесла по-русски.

БИ

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