Что выросло, то выросло, или Tesla по-русски. За 80 тысяч рублей автолюбители собрали из

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21 декабря 2019, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

Автолюбитель из Подмосковья очаровался шедевром Маска и захотел себе такую же тачку. Но денег нет, а вот руки и идеи – в наличии. Он позвал друзей, за 8 дней и 80 тысяч рублей ребята собрали автомобильный кирпич из обычной девятки.

Снаружи машина напоминает оригинал, но внутри ситуация не такая радужная. Машина не очень удобная, тяжёлая, а из-за конструкции в салон попадают выхлопные газы. Но эффект достигнут — и это не подделка, а косплей, так что если увидите на улицах Москвы тот такого монстра - не пугайтесь! Это Тесла по-русски.