В Бурятии арестовали полицейских, зарубивших топором девушек 17 лет назад. Один из них сделал успешную карьеру

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21 декабря 2019, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

В Бурятии двое сотрудников полиции 17 лет назад решили отдохнуть со знакомыми девушками. Все, что произошло далее в пресс-релизе СК названо «ссорой», после которой мужчины зарубили девушек топором. Через две недели были обнаружены тела жертв, но преступление до сих пор оставалось нераскрытым.

Недавно в отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия было организовано следственное отделение, специализирующиеся на расследовании преступлений прошлых лет. Им и удалось найти виновных. Один из них до сих пор работал полицейским в том же отделе полиции, другой – пенсионер органов внутренних дел, до ареста трудился на местном предприятии в службе безопасности. Кроме того, проверяются версии о причастности к преступлению других сотрудников полиции.

Если учесть, что бывшему и действующему сотруднику полиции предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление, то можно предположить, что девушки были изнасилованы.

По данным Telegram-канала «Степной дозор», один из подозреваемых в убийстве — Владимир Казадаев. Это бывший начальник УВД по Улан-Удэ, до настоящего времени возглавлял уголовный розыск управления на транспорте МВД по ЦФО. В пресс-релизах на сайте МВД он действительно значился как глава этого управления, однако сейчас там указан врио начальника указан Вадим Осадчий.

По данным СМИ, Казадаев был задержан в Москве и отправлен в Бурятию.