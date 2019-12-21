На Украине чиновники попались на пьянке в школе

В окрестностях Киева в средней школе местные чиновники провели мероприятие, ставшее скандальным. Прямо во время учебы в школьной столовой было организовано застолье.
Скандалом стали опубликованные фото. В школьной столовой находятся взрослые люди. Перед ними выступают с речами. На столах стоят бутылки с алкоголем.
«Первый заместитель мэра Александр Маркушин и депутат Петр Король устроили гуляния, в том числе с употреблением спиртных напитков», — сообщила одна из местных жительниц по имени Людмила Першина: «Школа работает в две смены».
Людмила Першина опубликовала фото. Сообщается, что во время празднований по школьным коридорам шатались посторонние люди.