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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

На Украине чиновники попались на пьянке в школе

, 16:22 [ «Аргументы Недели», , ]

На Украине чиновники попались на пьянке в школе
facebook-фото пьянки в украинской школе со страницы Людмилы Першиной

В окрестностях Киева в средней школе местные чиновники провели мероприятие, ставшее скандальным. Прямо во время учебы в школьной столовой было организовано застолье.

Скандалом стали опубликованные фото. В школьной столовой находятся взрослые люди. Перед ними выступают с речами. На столах стоят бутылки с алкоголем.

«Первый заместитель мэра Александр Маркушин и депутат Петр Король устроили гуляния, в том числе с употреблением спиртных напитков», — сообщила одна из местных жительниц по имени Людмила Першина: «Школа работает в две смены».

Людмила Першина опубликовала фото. Сообщается, что во время празднований по школьным коридорам шатались посторонние люди.

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