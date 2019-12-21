На Украине чиновники попались на пьянке в школе

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21 декабря 2019, 16:22 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

facebook-фото пьянки в украинской школе со страницы Людмилы Першиной

В окрестностях Киева в средней школе местные чиновники провели мероприятие, ставшее скандальным. Прямо во время учебы в школьной столовой было организовано застолье.

Скандалом стали опубликованные фото. В школьной столовой находятся взрослые люди. Перед ними выступают с речами. На столах стоят бутылки с алкоголем.

«Первый заместитель мэра Александр Маркушин и депутат Петр Король устроили гуляния, в том числе с употреблением спиртных напитков», — сообщила одна из местных жительниц по имени Людмила Першина: «Школа работает в две смены».

Людмила Першина опубликовала фото. Сообщается, что во время празднований по школьным коридорам шатались посторонние люди.