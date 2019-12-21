Кубань — лидер по числу законодательных инициатив

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21 декабря 2019, 15:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края, руководитель фракции ВПП «Единая Россия» в ЗСК Юрий Бурлачко принял участие в заседании комиссии Совета руководителей фракций партии «Единая Россия» по предварительному рассмотрению законодательных инициатив федерального уровня.

Заседание прошло в режиме видеоконференции. На прямой связи в московской студии были первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев и заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Александр Грибов.

На заседании в Краснодарском региональном отделении партии также присутствовали первый вице-спикер регионального парламента, заместитель руководителя фракции в ЗСК Николай Гриценко, руководитель фракции единороссов в городской Думе Краснодара Вера Галушко, председатель комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус.

Как сказал Андрей Исаев, комиссия была сформирована в мае прошлого года, и за это время в нее поступило 85 законодательных инициатив из 25 регионов. Самыми активными выступающий назвал Краснодарский край, который подал 15 инициатив, Санкт-Петербург и Вологодскую область.

В числе 13 предварительно рассмотренных в ходе этого заседания инициатив была и законодательная инициатива фракции «Единой России» в кубанском парламенте – «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». В ней шла речь о необходимости организации и осуществления регионального контроля за правообладателями средств размещения, предоставляющими гостиничные услуги в части соответствия средств размещения присвоенной категории, а также за аккредитованными организациями, осуществляющими классификацию объектов туристской индустрии.

Докладчики предложили доработать инициативу с депутатом Госдумы Светланой Бессараб.

Комментируя обсуждаемую законодательную инициативу по итогам заседания, председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул:

— Краснодарский край отмечен как один из самых активных регионов по обсуждаемому вопросу. Это говорит о том, что мы не ждем инициативы сверху, а стараемся действовать на опережение. Мы ставили задачу отойти в работе по контролю за оказанием гостиничных услуг от переизбытка согласительных процедур и оперативно решать вопросы на месте. Но сегодня мы получили поручение доработать законодательную инициативу, чтобы в следующем году повторно внести ее на рассмотрение федерального центра, – сказал Юрий Бурлачко.