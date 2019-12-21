Екатерина Гордон объяснила редкий случай, когда она защищает интересы мужчины, а не женщины

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21 декабря 2019, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Екатерина Гордон, фото: vk.com/katyagordon

Глава юридической компании, певица Екатерина Гордон защищает интересы хоккеиста, защитника "Оттавы" Никиты Зайцева. Хоккеист забрал двух маленьких дочек у жены Маргариты. У супругов Никиты и Маргариты разладились отношения, они разводятся. Зайцев живет и работает в США.

Две дочки Зайцева жили с матерью. В сеть попало видео, судя по которому, у Маргариты появился новый возлюбленный.

Спортсмен приехал в Москву буквально на один день и вместе со своим отцом отобрал у 24-летней экс-супруги дочек.

Маргарита Зайцева (Готовцева) пытается найти девочек. Она написала заявление в полицию, в котором указала, что ее девочек удерживает Игорь Зайцев — отец ее супруга.

Дозвонилась до бывшего свекра - отца мужа. Он сказал, что дети находятся в квартире, в которой они прописаны.

По месту прописки детей нет. Скандал уже показали по телевидению.

Екатерина Гордон рассказала: "Да, я на стороне Никиты Зайцева, при этом считаю, что детям нужна мама, но Марго надо решить ряд проблем... своих... чтобы быть достойным родителем". "В ближайшее время все встанет на свои места, и крики #яжмать утихнут. Вы узнаете то, что, как бы нам всем не было трудно, абсолютно реабилитирует отца, который, кстати занимается сейчас детьми, а не карьерой. Так устроен суд - ты встаёшь на одну сторону, даже если сочувствуешь как человек всем", - написала Гордон в Инстаграм. По ее словам, адвокаты Маргариты подали на нее в Следком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Gordon (@katyagordon)20 Дек 2019 в 5:47 PST