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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Екатерина Гордон объяснила редкий случай, когда она защищает интересы мужчины, а не женщины

, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Екатерина Гордон объяснила редкий случай, когда она защищает интересы мужчины, а не женщины
Екатерина Гордон, фото: vk.com/katyagordon

Глава юридической компании, певица Екатерина Гордон защищает интересы хоккеиста, защитника "Оттавы" Никиты Зайцева. Хоккеист забрал двух маленьких дочек у жены Маргариты.  У супругов Никиты и Маргариты разладились отношения, они разводятся. Зайцев живет и работает в США.

Две дочки Зайцева жили с матерью. В сеть попало видео, судя по которому, у Маргариты появился новый возлюбленный.

Спортсмен приехал в Москву буквально на один день и вместе со своим отцом отобрал у 24-летней экс-супруги дочек.
Маргарита Зайцева (Готовцева) пытается найти девочек. Она написала заявление в полицию, в котором указала, что ее девочек удерживает Игорь Зайцев — отец ее супруга.

Дозвонилась до бывшего свекра - отца мужа. Он сказал, что дети находятся в квартире, в которой они прописаны.
По месту прописки детей нет. Скандал уже показали по телевидению.

Екатерина Гордон рассказала: "Да, я на стороне Никиты Зайцева, при этом считаю, что детям нужна мама, но Марго надо решить ряд проблем... своих... чтобы быть достойным родителем". "В ближайшее время все встанет на свои места, и крики #яжмать утихнут. Вы узнаете то, что, как бы нам всем не было трудно, абсолютно реабилитирует отца, который, кстати занимается сейчас детьми, а не карьерой. Так устроен суд - ты встаёшь на одну сторону, даже если сочувствуешь как человек всем", - написала Гордон в Инстаграм. По ее словам, адвокаты Маргариты подали на нее в Следком.

 
 
 
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Публикация от Katya Gordon (@katyagordon)20 Дек 2019 в 5:47 PST

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