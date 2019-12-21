В Челябинске будут круглосуточно бороться со снегом

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21 декабря 2019, 14:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

За последние двое суток в Челябинске выпало две декадные нормы снега. В уборке задействовано 213 единиц техники. Глава города Наталья Котова провела оперативное совещание, на котором потребовала приложить максимум усилий в борьбе со снегом.

В совещании приняли участие главы районов, руководители дорожных и коммунальных служб, управляющих компаний. По поручению главы необходимо сделать акценты на уборке остановок, межквартальных проездов и пешеходных переходов.

Уборка дорог ведется в круглосуточном режиме. Ночью на дороги города вывели 14 колонн техники (165 снегоуборщиков), днем — 12 колонн (146 единиц техники). Важно, что уборка дорог ведется без применения реагентов.

По словам заместителя главы города по городскому хозяйству Александра Астахова, все управляющие компании переведены на усиленный режим работы. На борьбу со снегом выведено порядка 1300 дворников и 40 единиц техники — это трактора и небольшая маневренная техника. Ситуация усугубляется тем, что дворы в выходные заставлены автомобилями.